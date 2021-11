Parjatun Grand Theft Auto -trilogian tuoreet kuulumiset: kosolti ulkoasupäivityksiä ja fyysisten versioiden myöhästyminen

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Editionista on kertoa tuoreita kuulumisia kahdelta rintamalta.

Ensin fyysisten pelijulkaisujen ystäville on tarjolla huononpuoleisia uutisia. Kolme Grand Theft Auto -peliä niputtavan kokoelman käsinkosketeltavien versioiden kimppuun päästään nimittäin aiottua myöhemmin useammalla eri alustalla.

Rockstar Games ilmoitti, että kokoelman PlayStation 4-, Xbox One- ja Xbox Series -konsoleille saapuvat fyysiset versiot julkaistaan päivämäärällä 17.12. aiemmin kaavaillun 7.12. sijasta. Nintendon Switch-laitteelle saapuva versio saadaan pelaajien käsiin puolestaan vasta vuoden 2022 alussa.

Digiversioiden puolella tarjolla on uusi 1.03-päivitys, joka korjaa useampia ulkoasun ongelmia aina pelimaailman kirjoitusvirheistä sade-efekteihin sekä Grand Theft Auto: San Andreasin pilviseen taivaaseen.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition -arvostelumme ei paljoa kehuja ladellut. Jaakon mietteet pelistä voi lukea tarkemmin klikkaamalla tästä linkistä, kun taas keskustelualueemme ketjun kimppuun pääsee klikkaamalla tästä.

