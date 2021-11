CD Projektin GOG-kauppapaikka tekee tappiota – keskittyy jatkossa enemmän ydinliiketoimintaansa

CD Projektin oma digitaalinen kauppapaikka on jäänyt tappiolle.

Uusimman CD Projektin tulosraportin mukaan yhtiön verkosta löytyvä kauppapaikka GOG.com on aiheuttanut rahanmenetystä. The Witcherin ja Cyberpunk 2077:n myyntien ansiosta 38 prosentilla kasvaneet kokonaistulot eivät riitä kattamaan kuluja, sillä GOG raportoi jopa 2,21 miljoonan dollarin tappioista. Vuonna 2008 perustettu kauppapaikka on yrittänyt kilpailla Steamin ja Epic Games Storen kaltaisten jättiläisten kanssa.

CD Projektin talousjohtaja Piotr Nielubowicz onkin nyt kertonut, että GOGin sisällä tehdään joitain organisaatiomuutoksia. GOG tulee keskittymään jatkossa enemmän ydinliiketoimintaansa, mikä tarkoittaa tarkoin valitun DRM-vapaan pelivalikoiman tarjoilua. Taloudellista tilannetta ja kauppapaikan tehokkuutta pyritään parantamaan ensi vuoden aikana.