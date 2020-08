Alkuperäinen The Witcher napattavissa talteen ilmaiseksi GOG-pelikaupasta

Digitaalinen GOG-pelikauppa tarjoilee auliisti alkuperäistä The Witcher -ropellusta kaikille innokkaille, vieläpä ilman pennin pyörylää.

CD Projekt Redin The Withcer julkaistiin alkujaan PC:lle vuonna 2007. Sittemmin sarja on saanut pari jatko-osaa, joista varsinkin kolmas, The Wild Hunt, on noussut jättimenestykseksi. Tällä hetkellä puolalaisstudio viimeistelee odotettua Cyberpunk 2077 -roolipeliään, jonka julkaisun olisi tarkoitus tapahtua marraskuun 19. päivä.

Nappaa The Witcher: Enhanced Edition kovalevylle täältä – aikaa on vielä reilut parisen päivää.