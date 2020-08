The Finnish Game Awards -etägaala juhlistaa 25-vuotiasta Suomen pelialaa

Perinteinen The Finnish Game Awards -palkintogaala järjestetään digitapahtumana 18. elokuuta.

Nyt 25-vuotisjuhliaan viettävän Suomen peliteollisuuden lasketaan saaneen alkunsa Housemarque- ja Remedy-pelistudioiden perustamisesta vuonna 1995.

Suomen Pelinkehittäjät ry ja pelialan etujärjestö Neogames Finland ry järjestävät juhlavuoden gaalan etätapahtumana. Gaalan lämmittelijänä toimii suomalainen pelimusiikkiorkesteri Game Music Collective ja illan pääjuontaja on Katja Ståhl.

Suomen kasvava peliala ylsi kuudetta vuotta peräkkäin yli kahden miljardin euron liikevaihtoon. "Viiden prosentin vuosikasvu osoittaa, että Suomen pelialan pohja on vahva ja menestyvien yritysten rintama on laajempi kuin koskaan ennen", toteaa Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen ja jatkaa: "Täysin uusia pelijulkaisuja syntyy aiempaa vähemmän, koska pelit ovat pitkäikäisempiä palveluja yksittäisten julkaisujen sijaan. Myös uusia pelialan yrityksiä on syntynyt aiempaa vähemmän, mutta niitä perustavat entistä kokeneemmat pelialan konkarit."

Tämän vuoden The Finnish Game Awards -ehdokkaat ovat:

VUODEN 2019 HYÖTYPELI:

Pikku Kakkosen Sovellustiimi / Pikku Kakkosen Eskari

Valo Motion / Super Stomp 2-player setup for ValoJump

Department of Physics and Astronomy (University of Turku) & MiTale / QWiz

VUODEN 2019 LUOVA SAAVUTUS:

Remedy Entertainment / Control

Frozenbyte / Trine 4: The Nightmare Prince

Hempuli / Baba Is You

VUODEN 2019 TIETOKONE- JA KONSOLIPELI:

10tons / Undead Horde

Ubisoft RedLynx / Trials Rising

Hempuli / Baba Is You

Remedy Entertainment / Control

Frozenbyte / Trine 4: The Nightmare Prince

VUODEN 2019 MOBIILIPELI:

Kopla Games / Nonstop Knight 2

CornFox & Brothers Games / Oceanhorn 2

Rovio Entertainment / Angry Birds Dream blast

Rival Games, FoxNext Games, D3, Go! / Alien: Blackout

Frogmind / Rumble Stars

PÄÄPALKINTO: VUODEN 2019 KOTIMAINEN PELI:

Hempuli / Baba Is You

Remedy Entertainment / Control

CornFox & Brothers Games / Oceanhorn 2

Frozenbyte / Trine 4: The Nightmare Prince

Ubisoft RedLynx / Trials Rising

The Finnish Game Awards 2020 -voittajien julkistusta ja peligaalaa on mahdollista seurata suorana 18. elokuuta kello 18.45 alkaen Neogames Finlandin YouTube-kanavalla.