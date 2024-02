Angry Video Game Nerd jälleen retrohuuruisten roskapelien äärellä – vihaisen nörtin testissä The Goonies ja vieläkin kammottavampi jatko-osansa

Vihainen videopelinörtti menee jälleen rohkeasti sinne, minne moni ei uskalla – nimittäin vanhojen roskapelien äärelle.

Tällä kertaa James "Angry Video Game Nerd" Rolfen testissä on klassiseen kasariraina The Gooniesiin (Arkajalat) pohjautuva lisenssipeli. Suuremman huomion saa kuitenkin hieman hämmentävä jatko-osa The Goonies II, joka tuntuisi olevan pelkästään rahastusmielessä kyhätty tuskanparahdus – moista elokuvaakaan ei nimittäin ole (ainakaan vielä) olemassa.

Angry Video Game Nerdin jakson numero 213 voi katsoa alta.

