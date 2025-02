Aivan uudenkarhea Dragon Age: The Veilguard maaliskuun PS Plus -valikoiman kiistattomana johtotähtenä

Sony rysäytti oikein kunnon PlayStation Plus -pelipläjäyksen maaliskuulle.

Kaikkia PlayStation Plus -jäsenyystasoja hellitään tällä kertaa suorastaan poikkeuksellisen uudenkarhealla pelattavalla. BioWaren pitkään työstämä Dragon Age: The Veilguard julkaistiin viime vuoden lopussa, ja sehän herätti pelaajissa varsin ristiriitaisia mietteitä – KonsoliFINin arviosta napsahti kuitenkin täydet viisi tähteä. Lisäksi tarjolla on aimo setti Turtles-retromätkintää sekä vanhan kunnon Sonic-siilin edesottamuksia.

Lisätietoja maaliskuun 4. päivä vaihtuvasta kokoelmasta voi lukea PlayStation Blog -tiedotteesta, täältä.