Annapurna kiusoittelee indiehitti Outer Wildsin laajennuksella

Annapurna Interactiven julkaisema indiehitti Outer Wilds näyttäisi saavan lisää pelattavaa.

Vihjailuja Echoes of the Eye -lisäpaketin suuntaan bongattiin sattumalta Steam-pelipalvelusta, vaikka mitään virallista ei ole toistaiseksi aiheen tiimoilta kerrotukaan. Annapurna itse tarttui tilaisuuteen twiittaamalla viestin uudestaan silmä-emojin kera. Joukkoon liittyi kirjoittaja Kelsey Beachum, joka kuorrutti oman retweettauksensa peräti neljällä emojilla. Näyttäisi siis, että jotain on todellakin ennemmin tai myöhemmin tuloillaan.

Mobius Digitalin kehittämä Outer Wilds julkaistiin parisen vuotta takaperin PC:lle, Xbox Onelle sekä PlayStation 4:lle. Switch on saamassa oman versionsa vielä kuluvan vuoden aikana.