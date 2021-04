Star Wars Jedi: Fallen Order saa viralliset PS5- ja Xbox Series -versiot tänä kesänä

Julkaisija Electronic Arts ja kehittäjä Respawn Entertainment ilmoittivat julkaisevansa Star Wars Jedi: Fallen Orderin PlayStation 5- ja Xbox Series -versiot tänä kesänä.

Nykysukupolven versioiden kerrotaan sisältävän useita teknisiä parannuksia. Pelin jo PlayStation 4:llä tai Xbox Onella omistavat saavat päivityksen ilmaiseksi. Tarkempia yksityiskohtia ei vielä paljastettu.

Star Wars Jedi: Fallen Order julkaistiin ensimmäisen kerran PlayStation 4:lle, Xbox Onelle ja PC:lle Steamin sekä Originin kautta marraskuussa 2019. Tulevan Tähtien sota -päivän eli May the 4th:n kunniaksi Fallen Orderin Standard ja Deluxe Editionit voi hankkia 70 prosentin alennuksella jokaiselle alustalle. Tarjous on voimassa 28. huhtikuuta - 12. toukokuuta.

KonsoliFINin Star Wars Jedi: Fallen Order -arvostelun voi lukea seuraavasta: Toivonkipinöitä tähdissä.

