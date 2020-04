Apex Legends: The Old Ways -tapahtuma tuo pysyvät duot ja karttojen vuorottelun

Kaksi viikkoa kestävä Apex Legends: The old ways -tapahtuma alkaa tiistaina, huhtikuun 7. päivä.

Erityistapahtuman pääosassa on jäljittämisen mestari Bloodhound, jonka taustatarinaan päästiin tutustumaan Stories from the Outlands – The Old Ways -videolla. Tapahtuma lisää peliin sekä rajoitetun ajan sisältöä että pysyviä muutoksia, ja joukon ainutlaatuisia kosmeettisia tarvikkeita.

World's Edge -kartalla päästään kokemaan uusi rajoitetun ajan tapahtuma nimeltä The Bloodhound's Trials Takeover. Tässä Town Takeoverissa taistellaan hiiviskelijöiden joukkoa vastaan ja palkkioksi tipahtaa korkean tason saalista. Lisäksi ansaittavissa ja suoraan ostettavissa on The old ways premium-kosmetiikkaa, mukaan lukien kaikki kahdeksan alkuperäistä legendaarista Hunt -ulkoasua.

Pysyvinä muutoksina saapuvat kauan odotetut ja paljon pyydetyt duot, sekä King's Canyon -kartta, jota voi vuorotella mielensä mukaan World's Edgen kanssa.

Apex Legendsia voi pelata ilmaiseksi Xbox Onella, PlayStation 4:lla ja PC:llä.