Tuunaa Zoom-kokouspuhelusi Final Fantasy VII:lla – lataa ilmaisia taustakuvia Square Enixiltä

Square Enix tarjoaa ilmaisia Final Fantasy VII Remake -aiheisia taustakuvia Zoom-videopuheluiden piristämiseksi.

Monien ollessa etätyössä parhaillaan, on kokoussovellus Zoom käynyt erittäin tutuksi. Kaikkien kotoa ei kuitenkaan löydy hienoa toimistoa tai maisemaikkunaa videopuheluiden taustaksi. Square Enixillä kyllästyttiin valkoisiin seiniin ja päätettiin luoda korkealaatuisia mukautettuja taustakuvia Zoomiin.

Ilmaiseksi ladattavat taustat perustuvat tulevaan Final Fantasy VII -uusioversioon. Miellyttävimmän miljöön voi valita pelin monista ikonisista paikoista. Joukossa ovat muun muassa Tifan baari Seventh Heaven ja Shinra-rakennus.

Lataa Final Fantasy VII Remake -taustakuvasi maksutta täältä.

Why not add a bit of flair to your Zoom video calls with a custom background?







Mosey on over to the #SquareEnix Blog where we’ve gathered together a number of #FinalFantasy VII Remake designs for you to use! #FF7R







🖼️ https://t.co/EYWAq4jpDR pic.twitter.com/pRJO51UzTj

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) April 2, 2020