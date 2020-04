Viisi uutta PlayStation 4 -peliä tulossa – Sonylta yllätyspaljastus

Sony yllätti kaikki ja ilmoitti kerralla viidestä tulevasta PlayStation 4 -julkaisusta.

Biped

NExT Studiosin robottiseikkailu keskittyy vahvasti hetkessä elävään yhteistyöhön kahden pelaajan välillä.

Biped julkaistaan huhtikuun 8. päivä.

Going under

Going Under -maailma pyörii huonosti suunniteltujen aloitusyritysten ympärillä Piilaakson tyylisessä ympäristössä. Mukana on kuitenkin maaginen ulottuvuus.

Julkaisupäivä ei ole tiedossa, mutta Sony ilmoitti nimikkeen ilmestyvän pian.

Boundary

Kiinalaisen Surgical Scalpelsin avaruus-ammuskelussa pelataan aseistettuna astronauttina painovoimattomassa tilassa.

Julkaisuajankohta on tämän vuoden puolella.

John Wick Hex

Vuoropohjainen strategia-peli, joka julkaistiin alunperin PC:llä lokakuussa 2019. Lisätietoja ja päivityksiä voi lukea pelin viralliselta sivulta. Bithell Gamesin Mike Bithell teki henkilökohtaista yhteistyötä John Wick -elokuvien ohjaajan Stad Stahelskin kanssa luodessaan John Wick Hexiä.

John Wick Hex julkaistaan PlayStation 4:lla toukokuun 5. päivä.

Windbound

Julkaisija Deep Silverin ja Satellite Reign -kehittäjä 5 Lives Studiosin selviytymisseikkailu Windbound ilmestyy PlayStation 4:lle, Xbox One:lle, Switchille ja PC:lle Steamin kautta.

Windbound julkaistaan 28. elokuuta 2020