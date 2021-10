Apex Legendsin seuraava hahmolisäys on Titanfall 2 -antagonisti Ash

Respawn on paljastanut ensimmäisiä tiedonmurusia Apex Legendsin 11. tuotantokaudesta.

Escape-nimeä totteleva kausi tuo mukanaan jälleen yhden legendan, vieläpä suoraan Titanfall 2 -räiskinnästä. Ashleigh "Ash" Reid on toki nähty jo aiemminkin Apex Legendsissä ei-pelattavana hahmona, mutta nyt hahmolisäyksen taustoja selvitellään jo uudella Stories from Outlands -videolla. Lisää tietoja esimerkiksi Ashin kyvyistä on lupailtu kuultavaksi torstaina, 21. lokakuuta.

Escape-kauden on tarkoitus käynnistyä kaikilla alustoillaan marraskuun 2. päivänä.