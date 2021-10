Taas huhuillaan: Splinter Cell -sarja on saamassa pitkään odotettua jatkoa

Splinter Cell -sarja näyttäisi tekevän paluuta, mikäli Video Games Chroniclen lähteissä on mitään perää.

Edellisestä Splinter Cell -pääsarjan peli Blacklististä on ehtinyt vierähtää jo kahdeksisen vuotta. Fanit ovat odotelleet jatkoa siitä lähtien, mutta toistaiseksi Ubisoft on tyytynyt pitämään ikonisen Sam Fisherinsä muistoa hengissä erilaisten pelivierailujen sekä mobiili- ja VR-projektien kylkiäisinä. Uusi nimetön projekti olisi Video Games Chroniclen mukaan vielä aivan alkutekijöissään eikä sivuston lähteitä voi toki pitää millään tasolla varmoina – ken tietää, ehkäpä jotain on kuitenkin työn alla.

Ubisoft ei ole kommentoinut huhuja vielä suuntaan saati toiseen.

