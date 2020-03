Apex Legendsin uusin päivitys heikentää Gibraltaria, vahvistaa Cryptoa ja laittaa pisteen kranaattien loputtomalle viskelylle

System Override -päivitys tuo Apex Legendsiin monien muutosten lisäksi uuden pelimuodon rajoitetuksi ajaksi.

Respawnin päivitystiedotuksen mukaan System Override tuo Apexiin joukon yleisen pelitavan muutoksia. Legendojen ominaisuuksia ja vahvuuksia on säädelty taistelun tasapainottamiseksi. Yksi oleellisimmista muutoksista pyrkii inventaarion hallintaan päämääränä lopettaa kranaattien hamstraaminen. Yksi kranaatti vie nyt yhden kokonaisen paikan pelaajan repussa. Tavaroiden varastointipaikkoja on kuitenkin kaksi enemmän. Jokainen repun päivitys on muutettu vastaamaan samaa kaavaa. Ammus-, parannus- ja suoja-esineiden pinokokoja on myös alennettu muutosten kompensoimiseksi.

Gibraltar on saanut aiemmin monia vahvistuspäivityksiä, mutta tällä kertaa homma menee päinvastoin. Asekilven elinvoima tiputettiin aiemmasta 75:stä viiteenkymmeneen. Crypton hienosäädön jälkeen legendan ensisijainen ase lataa automaattisesti pelaajan ollessa drone-näkymässä. Bloodhoundin Eye of the Allfather -kyvyn aktivoituminen vie nyt tuplasti aikaa aiempaan verrattuna, mutta vaikutus kestää sekunnin pidempään. Muutos tähtää Allfather-kyvyn parempaan käyttöön partioinnissa taistelutilanteiden sijaan.

System Override -päivityksen uusi rajoitetun ajan pelimuoto ja keräilytapahtuma on nimeltään Deja Loot. Aluksi 3.-9. maaliskuuta tapahtumapaikkana on World's Edge, ja 10.-17. päivä päästään takaisin toisen kauden Kings Canyonille. Pelimuodon pääpiirre on muuttumaton lootti, joten pelaaja voi opetella parhaat paikat lempivarustelunsa löytämiseksi. Ainoastaan suoratoimitus-alus "dropshipin" reitti sekä ringin paikka muuttuvat päivittäin.

Deja Lootista löytyy myös täysin uusi panssari, Evo-shield. Evo-shield on aluksi tavallista valkoista panssaria heikompi, mutta vahvistuu vihollisia vahingoitettaessa. Evo-shieldin voi menestyksekkäällä räiskinnällä muuttaa violetiksi eeppiseksi panssariksi tai jopa kultaiseksi legendaariseksi. Apexin kehittäjät pohtivat mahdollisuutta ottaa uusi panssari mukaan peruspeliin myöhemmin.

Deja Loot ja System Override -kokoelma tarjoaa mahdollisuuden ansaita sekä ostaa monia uusia harvinaisia, eeppisiä ja legendaarisia palkintoja. Muun muassa Octanen heirloom on nyt saatavilla.

Katso Apex Legendsin System Override -keräilytapahtuman traileri alta.

Yksityiskohtia ja kehittäjien mietteitä System Overridesta katsottavissa alta.