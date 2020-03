Kyllä, Hideki Kamiya tietää, että pelaajat tahtovat ehdottomasti paijata Project G.G. -trailerilla nähtyä koiraa

PlatinumGamesin Hideki Kamiya on tietoinen siitä, että pelaajat tahtovat paijata vastikään julkistetun Project G.G:n ihastuttavaa koiraa.

Paijattaville koirille on omistettu jopa suosittu Twitter-tili "Can you pet the dog"? Aihe on siis noussut luonnollisesti tapetille myös Project G.G. -kiusoitteluvideon kohdalla, jossa on siis mukana todella söpö koiranpentu. Hideki Kamiya onkin kertonut Dualshockersille, että fanien toiveet täytyy ehdottomasti ottaa huomioon, ja koiran paijaamiselle on tehtävä jotain.

Ei siis hätää, hyvin todennäköisesti voit silittää koiraa Project G.G:ssä, kunhan peli joskus hamaassa tulevaisuudessa julkaistaan.