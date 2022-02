Kaikille muille alustoille paitsi Switchille marraskuussa 2020 julkaistu Assassin's Creed Valhalla on tuottanut yli miljardi dollaria ja on näin eniten rahaa tuottanut Assassin's Creed peli. Valhalla on ollut muutenkin menestys Ubisoftille ollen myydyin sarjan peli, jonka lisäksi peliä on myös tuettu pitkään julkaisunsa jälkeen lisäosien muodossa.

Peliin julkaistaan maaliskuun 10. päivä uusi maksullinen lisäosa Dawn of Ragnarök. Norjan viikinkimytologiaan perustuvassa maailmassa Svartalfheimin kääpiövaltakunta murenee ja Eivorin täytyy yrittää selvittää yhdeksän valtakunnan kohtalo. Uutta pelattavaa luvataan noin 35 tunnin ajaksi.

Vuodesta 2007 alkaen jo 12 pääsarjan julkaisua sekä monta lisäosaa tuottanut Assassins Creed -sarja on myynyt yhteensä jo yli 155 miljoonaa kopiota. Tämän lisäksi Switchille on juuri julkaistu Assassin's Creed - Ezio Collection, joka sisältää alun perin vuonna 2009 julkaistun Assassin's Creed II:n ja sen kaksi jatko-osaa.