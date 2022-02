Vanhemmat huomio: lasten suosimassa Robloxissa kosolti avoimen seksuaalista sisältöä, kertoo BBC:n raportti

Lasten suosimassa Roblox-pelissä on kosolti vain aikuisten silmille sopivaa sisältöä, kertoo BBC:n raportti.

Roblox on ilmainen massivimoninpeli, jossa pelaajat itse luovat palikkamaisia pelejään muiden koettavaksi. Kuten muissakin peleissä ja palveluissa, joissa käyttäjät voivat luoda itse sisältöä, on myös Robloxin tapauksessa osa sisällöstä lapsille sopimatonta.

BBC kertoo sivustollaan julkaistussa tekstissä, miten heidän toimittajansa kohtasi pelin sisällä avointa seksiä, natsiunivormuja sekä bondage-vaatetusta. Robloxin sisäisiä seksipelejä, eli pelaajien luomia seksiin keskittyviä alueita, kutsutaan condo-nimellä.

"Tiedämme, että on erittäin pieni osa käyttäjiä, jotka yrittävät tahallaan rikkoa sääntöjä", kertoi Robloxin edustaja BBC:lle. Condo-peleille kerrotaan olevan vain lyhyt elinikä, usein alle tunnin, kunnes ne poistetaan palvelun ylläpidon toimesta. "Suoritamme turvallisuustarkastuksen jokaiselle Robloxiin ladatulle kuva-, video- ja äänitiedostolle käyttämällä ihmisen [tekemää tunnistusta] ja konetunnistusta."

BBC:n tekstin mukaan condot eivät ole asioita, joihin törmäisi noin vain, vaan niitä pitää aktiivisesti etsiä. Huomionarvoista on, että Robloxissa on myös käytössä lapsilukkoasetukset, joiden avulla haitallista sisältöä voidaan estää joutumasta liian nuorille silmille. Osana Robloxia on pikaviestittelytoiminto, jonka avulla pelaajat voivat viestiä muille käyttäjille.

Bloomberg kertoi vuonna 2020, että Robloxin käyttäjistä kaksi kolmasosaa koostui 9-12 vuoden ikäisistä lapsista. Pelin blogisivustolla julkaistiin kuun alkupuolella kirjoitus (klk), joka kertoo miten haitallista sisältöä pyritään suitsimaan.

