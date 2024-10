Beyond Good & Evil 2 edelleen kehityksessä, nyt uuden luovan johtajan vetämänä

Kyllä se kuulkaa vain niin on, että Beyond Good & Evil 2 on edelleen Ubisoftilla kehityksessä.

Beyond Good & Evil -klassikon esiosa julkistettiin alkujaan vuonna 2008, vaivaiset kuutisentoista vuotta takaperin. Sittemmin peli on putkahdellut harvakseltaan esille erinäisten tapahtumien ja Ubisoftin vakuuttelujen yhteydessä, mutta jopa uskollisimmat ovat alkaneet pitkän matkan aikana menettää uskoaan projektin valmistumiseen. Suorastaan naurettava määrä aiheeseen liittyviä uutisia linkattuna tekstiosion alla.

Niin se vain kuitenkin on, että Beyond Good & Evil 2 on edelleen työn alla. Nyt projektin luovaksi johtajaksi on nimetty parikymmentä vuotta Ubisoftilla työskennellyt Fawzi Mesmar, jonka kerrotaan olleen mukana yli 20 nimikkeen julkaisussa. Alkuperäispelin luonut Michel Ancel lähti kohun saattelemana ranskalaisstudiolta vuonna 2020, joten hän ei ole enää näissä kuvioissa mukana.

Ensimmäinen Beyond Good & Evil sai vastikään uusioversion, joka KonsoliFINin arvostelun perusteella oli remasteroitu poikkeuksellisella huolella ja rakkaudella.

Lisää aiheesta: