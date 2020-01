Australian avoimia simuloiva AO Tennis 2 julkaistiin – sinustako seuraava Nadal?

Täydelliseksi tennissimulaattoriksi rummutettu AO Tennis 2 on saatu tänään kauppoihin.

Australian avointen tunnelmaa ja miljöötä simuloiva AO Tennis 2 on tehty yhteistyössä turnauksen järjestäjien kanssa. Luvassa on siis mahdollisimman realistista virtuaalitennistä, vieläpä monipuolisten kustomointivaihtoehtojen kera. Mukana on myös lukuisia tosielämän tennistähtiä Rafael Nadalista Angélique Kerberiin. Julkaisutrailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

AO Tennis 2 on julkaistu PC:lle, Switchille, Xbox Onelle sekä PlayStation 4:lle.