The Lord of the Rings: Gollum ilmestyy PC:lle sekä seuraavan sukupolven konsoliraudalle

Daedalic Entertainment on vahvistanut kehittämänsä The Lord of the Rings: Gollumin julkaisualustoiksi PC:n sekä seuraavan generaation konsolit.

Viime vuonna paljastetun projektin kerrottiin toki jo tuolloin ilmestyvän PC:n ohella vielä nimeltä mainitsemattomille alustoille. Siispä sittemmin virallisesti julkistetut Xbox Series X ja PlayStation 5 olivat periaatteessa aikalailla selkeitä vaihtoehtoja jo aiemmin. Tolkienin kirjoista ammentava The Lord of the Rings: Gollum on tarkoitus saada kauppoihin vuoden 2021 aikana.

Uuden sukupolven konsolikaksikko Xbox Series X sekä PlayStation 5 taas julkaistaan vuoden loppupuolella.