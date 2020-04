BitSummit 2020 on maailmanlaajuinen festivaali – Japanin suurimmat indie-pelimessut järjestetään digitaalisena tapahtumana

Tämän vuoden BitSummit on virtuaalinen festivaali.

BitSummit perinteisessä muodossaan peruuntui koronaviruspandemian vuoksi – monien muiden pelitapahtumien rinnalla. BitSummit The 8th Bit -tapahtuma oli alunperin tarkoitus järjestää Kiotossa toukokuussa.

BitSummit-järjestäjä toteaa tiedostavansa pelien kehittämisen ja julkaisemisen todellisuuden, ja haluavansa tilanteesta huolimatta mahdollistaa kaikkien osallistumisen messuille. Tämän vuoksi vuodelle 2020 luotiin BitSummit Gaiden, digitaaliset pelimessut. Verkkofestivaali asettaa ahkerat indie-kehittäjät valokeilaan, tarjoten heille ainutlaatuisen alustan teosten esittelemiseen.

Digitaalinen tapahtuma sisältää muun muassa live-suoratoistoja, Discord-keskusteluja, ”digitaalisia kehittäjäkojuja”, ja BitSummitin komitean valitsemien pelien demoja. Tiedot erikoisvieraista ja sponsoreista julkaistaan ​​piakkoin BitSummit-verkkosivustolla.

Japanin suurin indie-pelifestivaali BitSummit Gaiden järjestetään digitaalisena tapahtumana 27. kesäkuuta 2020.

