Final Fantasy XIV -päivitys lehauttaa lentävät ratsut A Realm Reborniin

Final Fantasy XIV saa laajan elämänlaatua parantavan päivityksen.

Square Enix isännöi Twitchissä Kirje tuottajalta live-lähetystä, joka sisälsi uutta tietoa Final Fantasy XIV:n Reflections in Crystal -päivityksestä. Päivitys jatkaa Shadowbringersin tarinaa ja NieR-crossover raid-sarjaa. Se tuo myös paljon parannuksia A Realm Reborn -alueille, mukaan lukien lentävät ratsut.

Lentävät ratsut esiteltiin Final Fantasy XIV: Heavenswardissa, ja nyt ne liihoittelevat vihdoin myös A Realm Reborn -alueille.

Päivitys numero 5.3 uudistaa koko A Realm Rebornin pääskenaarion tehtäväsarjan. Tavoitteena on sujuvampi kokemus, jota edistävät muun muassa useiden tehtävien poistaminen ja kokemuspisteiden sekä varusteiden lisääminen jäljelle jääviin tehtäviin. Nämä muutokset helpottavat uusien pelaajien tasonnostoa. Ensikertalaisille on siis oiva aika hypätä mukaan seikkailuun 5.3-päivityksen jälkeen. Vanhat pelaajat voivat uudelleenpelata A Realm Reborn -skenaariota sekä muita tehtäviä nykyisellä hahmollaan ja tasollaan.

YoRHa: Dark Apocalypse Chapter 2 on NieR-sarjan innoittama raid-tehtävä. Lisäksi saadaan tuore dungeon eli tyrmätehtävä nimeltä The Heroes’ Gauntlet. Uusi koettelemustehtävä tulee puolestaan olemaan kahdeksalle pelaajalle suunnattu haaste, jonka voi suorittaa niin normaalilla kuin äärimmäisellä vaikeustasolla.

Osana Save the Queen -tehtäväsarjan päivitystä nähdään aivan uuden alueen lisäksi laajamittainen tuore taistelusisältö. Weapon Series -tehtävistö saa myös jatkoa. Lisäksi Beast Tribe -toimeksiannot tuovat mukanaan kääpiöitä ja rakentelua.

Final Fantasy XIV -päivitys on viivästynyt koronaviruspandemian vuoksi, ja tulee todennäköisesti voimaan asteittain vasta heinäkuun paikkeilla.

Final Fantasy XIV on saatavilla PC:lle ja PlayStation 4:lle.

#FFXIV Patch 5.3 will introduce flying to A Realm Reborn areas! Show us where you'll be flying to! ✈️ pic.twitter.com/kXySMaaa0F

— FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) April 26, 2020