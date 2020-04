The Last of Us Part II ja Ghost of Tsushima saivat viralliset julkaisupäivät

Sekä Naughty Dogin että Sucker Punch Productionsin PlayStation 4 -nimikkeet ilmestyvät tänä kesänä.

Sony julkaisi väliaikatiedotteen, jossa kerrotaan Sony Interactive Entertainmentin ja Worldwide Studiosin kehitystavoitteiden saavuttamisen vaikeudesta, ja työskentelemisestä muuttuneessa maailmassa. SIE kuitenkin haluaa tarjota jonkinlaista informaatiota yksinoikeusnimikkeitä odotteleville pelaajille.

Last of Us Part II:n oli määrä ilmestyä jo helmikuussa, mutta julkaisu siirtyi vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen kesälle. Ghost of Tsushiman julkaisupäivä puolestaan lykkääntyi vajaalla kuukaudella. Worldwide Studiosin johtaja Hermen Hulst kiittää myös PlayStation-yhteisöä jatkuvasta tuesta ja kärsivällisyydestä.

The Last of Us Part II julkaistaan 19. kesäkuuta ja Ghost of Tsushima seuraa perässä heinäkuun 17. päivä.