GameBreak on Suomen pelialan uusi virtuaalinen konferenssi – toukokuu on nyt toivoa täynnä

Devs.tv ja IGDA Finland ovat kehittäneet kolmen päivän verkostoitumistapahtuman, GameBreakin.

"Tämän vuoden isojen pelitapahtumien peruuntuminen tuli ikävänä yllätyksenä meille kaikille. Monet olivat odottaneet näitä tapahtumia ja valmistautuneet niihin tahoillaan eri tavoin”, kertoo Devs.tv:n Santeri Eloranta. Halusta auttaa näitä tahoja syntyi #FIRSTAID-tunniste, jolla pelialan ammattilaiset pystyivät hakemaan virtuaalista ensiapua. Ajatus kantoi yhä pidemmälle ja päätettiin järjestää kokonainen GameBreak-konferenssi.

Ennätysajassa yhteenkasattu verkkotapahtuma toteutetaan etäyhteyksiä hyödyntäen. Suomalaisen Deal Room Events Oy:n tapahtuma-alusta toimii koko GameBreakin pohjana.

Konferenssilla on kuusi pääaihetta: pelien markkinointi, etätyöskentely pelialalla, monialustapelaaminen, maailmanlaajuinen pelikulttuuri, pelien julkaisu sekä IGDA ja muut kumppanit. Jokaista aihetta käsitellään eri näkökulmista. Kansainvälisessä puhujakaartissa on kuultavana muun muassa Robert Bäckström RawFurylta, Natasha Skult MiTalelta, Jani Penttinen Utopos Gamesilta, Douglas Ogeto LudiqueWorksilta, Felicia Prehn 10th Muselta ja Nopialta, John Wolff Kaimon Internationalilta ja Bryan Ogden Maltalta.

GameBreak sisältää sekä ilmaista että maksullista ohjelmaa. Kaikkia konferenssin puheita voi seurata suoratoistovideoina, ja keskusteluun osallistuminen onnistuu siinä sivussa. Maltillisesti hinnoitellut liput antavat muun muassa pääsyn matchmaking-työkaluun, jonka avulla voi löytää mahdollisia yhteistyökumppaneita. Alusta mahdollistaa myös erilliset verkkotapaamiset. Eityisellä #FIRSTAID-tunnisteella saa tapahtuman pääsylipuista tuntuvan alennuksen.

"Suomessa on rakennettu pelien ympärille upea ekosysteemi. Suomessa on todennäköisesti eniten pelinkehittäjiä ja pelistudioita suhteessa asukaslukuun kuin missään muualla maailmassa. Kaikki työskentelevät yhdessä, joten ei ole yllätys, että tämä aloite sai syntynsä täällä Suomessa tämän kriisin keskellä. Tehdään hyviä pelejä ja julkaistaan ne maailmalle!" Angry Birdsistä ja monista muista pelialan kasvuyrityksistä tuttu Peter Vesterbacka hehkuttaa.

Suomen pelialan aktiivien kehittämä virtuaalinen konferenssi GameBreak järjestetään verkossa 18.–20. toukokuuta 2020.

🩹Ticket shop is now open for the new dates! 🩹Crowd goes wild as over 600 investors and game publishers are invited! Use promo code: FIRSTAID for 60% off! 🩹🩹 #GameBreak #GameDev #FIRSTAID #investing #investingames pic.twitter.com/Gx9xBSp1zJ

— GameBreak.online (@GameBreakConf) April 24, 2020