Blizzard erottaa sukupuolen ja kehon toisistaan World of Warcraftissa, EA lisää seksuaaliset suuntautumiset The Sims 4:ään – oliko eilen pelihistorian inklusiivisin perjantai?

Pelimaailmaan annosteltiin perjantaina inklusiivisuutta isoilla kauhoilla, kun Blizzard ilmoitti poistavansa tiukan sukupuolijaottelun World of Warcraftista ja EA kertoi lisäävänsä seksuaaliset suuntautumiset The Sims 4:ään.

Massiivimoninpeli World of Warcraftin ohjaaja Ion Hazzikostas kertoi striimaaja-tubettaja Towellieen haastattelussa, että pelaajat voivat jatkossa valita hahmolleen erikseen kehon ja äänen toisistaan riippumatta.

"Haluamme laajentaa systeemiä vielä jatkossa ja tehdä pelistä niin inklusiivisen kuin mahdollista. Haluamme varmistaa, että pelaajilla on keinoja ilmaista itseään hahmonsa avulla haluamallaan tavalla", Hazzikostas kertoi.

Tulevan Dragonflight-laajennuksen alpha-versiossa pelihahmon kehon ulkonäön määrittävät vaihtoehdot eivät ole enää "mies" ja "nainen", vaan ne on korvattu vaihtoehdoilla "keho 1" ja "keho 2".

WoWin hahmonluonnissa sukupuolesta kertovat ikonit ovat pian historiaa.

Wowhead-sivusto kertoo, että tiedonlouhinnan eli dataminingin avulla on saatu myös selviä viitteitä siitä, että pelaajat saattavat jatkossa saada valita hahmolleen pronominit. Tiedonlouhinnalla löydetyt vaihtoehdot ovat he/him, she/her ja they/them.

Vapaavalintaisia pronomineja ei voi vielä pitää varmana ominaisuutena, sillä tiedonlouhinnan avulla löydetään aika ajoin materiaalia, joka lisätään peliin vasta paljon myöhemmin tai jota ei lisätä peliin lainkaan.

Sukupuolista erotetut kehot Blizzard lisää peliin mitä todennäköisimmin Dragonflight-laajennusta edeltävässä päivityksessä. Sekä päivityksen että laajennuksen julkaisuajankohdat ovat vielä hämärän peitossa.

Kaikki The Sims 4:n hahmot eivät ole enää biseksuaaleja

Electronic Arts eli EA taas kertoi torstaina lisäävänsä yleisimmät seksuaaliset suuntautumiset The Sims 4 -elämäsimulaattoriinsa.

EA:n mukaan pelaajat saavat heinäkuun lopussa julkaistavan päivityksen jälkeen valita, mitä sukupuolia kohtaan pelihahmot tuntevat seksuaalista ja romanttista kiinnostusta. Vaihtoehtoja ovat mies, nainen, kummatkin tai ei kumpikaan.

Seksuaalisen ja romanttisen suuntautumisen saa valita erikseen, joten hahmo voi esimerkiksi harrastaa seksuaalista kanssakäymisestä sekä naisten että miesten kanssa mutta kokea romanttisia tunteita vain naisten kanssa.

Tulevan The Sims 4:n lisäosan trailerilla esiteltiin myös hahmojen pronominit.

EA kertoo tiedotteessaan, että teknisten rajoitusten vuoksi mahdollisia sukupuolia on toistaiseksi tarjolla vain kaksi. EA:n mukaan se suunnitteli The Sims 4:n alun perin vahvasti kahden sukupuolen järjestelmää noudattaen, mutta kehittäjien tarkoituksena on lisätä jossain vaiheessa myös ei-binäärinen, eli jokin muu kuin mies- tai naispuolinen, vaihtoehto peliin.

Pelaajat voivat myös halutessaan valita, ettei hahmo ole vielä varma seksuaalisesta suuntautumisestaan, jolloin käsityksen suuntautumisesta voi muodostaa vasta pelatessa.

Jos asetukseen ei koske lainkaan, käyttäytyvät hahmot EA:n mukaan samalla tapaa kuin tähän asti eli ovat avoimia kumpaakin sukupuolta kohtaan. Pelissä ei ole siis aiemmin voinut virallisesti olla sen enempää hetero kuin homokaan.

Mutta miksi?

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten mahdollisuus samaistua hahmoihin tai toteuttaa ja ilmaista itseään ovat pitkään olleet videopelien maailmoissa erittäin rajalliset. Tällaisten mahdollisuuksien lisääminen tekee pelaamisesta monille vähemmistöihin kuuluville miellyttävämpää ja voi lisätä heidän hyvinvointiaan.

Sukupuolen ja kehon erottaminen toisistaan on käytännöllinen ominaisuus ainakin muunsukupuolisille pelaajille. Tällaiset ihmiset voivat esimerkiksi kokea olevansa jotakin muuta kuin miehiä, vaikka heillä onkin biologisen miehen keho. Jatkossa he voivat pelata World of Warcraftia omaa kehoaan vastaavalla hahmolla ilman, että peli yhdistää sen miespuoliseen sukupuoli-identiteettiin.

Päivityksestä voi kuitenkin löytää myös ongelman. Jos se julkaistaan nykyisessä muodossaan ilman pronominivaihtoehtoja, niin cis-sukupuoliset, eli syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen kokevat, sekä vahvan mies- tai naisidentiteetin omakseen tuntevat transsukupuoliset eivät voi enää yhdistää itseään pelissä omaan sukupuoli-identiteettiinsä, koska sukupuolia ei esitetä pelissä enää lainkaan.

EA on ottanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt keskeiseksi osaksi The Sims 4:n markkinointitaktiikkaansa.

Inklusiivisuuden lisäämisellä on tietysti myös taloudellinen puolensa. Esimerkiksi Facebookin ja Instagramin omistavan Metan kyselytutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia erilaisiin vähemmistöihin kuuluvista yhdysvaltalaisista mobiilipelaajista käyttäisi peleihin enemmän rahaa, jos pelit olisivat inklusiivisempia. Brittiläisistä vähemmistöihin kuuluvista mobiilipelaajista enemmän rahaa käyttäisi noin 80 prosenttia.

Blizzardin World of Warcraft -tiimi on verrattain uusi tulokas inklusiivisuusjunassa. Se lisäsi ensimmäiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin avoimesti kuuluvat hahmot peliinsä vuonna 2020. Seuraavana vuonna kehittäjät esimerkiksi muuttivat lukuisten pelimaailmaa kansoittavien, tarinan kannalta merkityksettömien npc-hahmojen ihonvärejä monipuolisemmiksi.

Merkittävin tasa-arvoon ja Blizzardiin liittyvä tapahtuma viime vuosilta ei kuitenkaan ole positiivinen. Yhtiötä vastaan nostettiin vuonna 2021 kanne, jossa yhtiön sisällä väitetään tapahtuneen naistyöntekijöiden seksuaalisesta ahdistelua ja syrjintää.

Osa ahdistelusta syytetyistä henkilöistä työskenteli tai oli työskennellyt myös World of Warcraftin -kehitysryhmässä. Henkilöt eivät enää työskentele Blizzardille.

The Sims -sarjaa kehittävä EA:n Maxis-tiimi on sen sijaan huomioinut ainakin seksuaalivähemmistöt peleissään jo pidempään. Samaa sukupuolta olevien avioliitto oli mahdollista jo vuonna 2009 julkaistussa The Sims 3:ssa.

Vuonna 2017 julkaistusta The Sims 4:n Cats & Dogs (suomeksi Kissat ja koirat) -laajennuksesta lähtien EA nosti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt erittäin näkyvään rooliin kaikessa pelinsä markkinoinnissa.