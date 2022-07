Stray tuo mukanaan todelliset kissanpäivät: pelin mukaan brändätty kantoreppu ja valjaat ennakkovarattavissa

Stray-kissapeli saa kylkeensä vähintäänkin mainion ekstratuotteen, kissankantokopan, kuinkas muutenkaan.

Annapurna Interactive on hommannut kumppanikseen Travel Cat -lemmikkitarvikevalmistajan, jonka kantorepussa luulisi jokaisen kissan olevan tyytyväinen. The Fat Cat -repun Stray-versio kestää kisseä peräti reilun yhdentoista kilon verran, joten selässä kulkee kätevästi suurempikin nelijalkainen. 200 euroa kustantava Stray x Travel Cat Backpack - Limited Edition kustantaa parinsadan euron verran. Tarjolla on lisäksi Stray-teemalla jatkavia valjaita. Ennakkovarauksia otetaan vastaan täällä.

Stray julkaistaan PC:lle ja PlayStation-konsoleille 19. heinäkuuta.

