Call of Dutyissä pitelee kiirettä: Season Three Reloaded tuo mukanaan Rambon, John McClanen, Nakatomi-tornin ja paljon muuta

Call of Dutyt Black Ops Cold War ja Warzone ovat kumpainenkin saamassa reilusti uutta sisältöä Season Three Reloaderin myötä.

Toukokuun 20. päivä alkaen Warzone-karkeloissa päästään räiskimään Die Hard -klassikosta tutun Nakatomi Plazan maisemiin. Broadcast Towerin korvaava Nakatomi-torni on pelin korkein rakennus, jossa on viiden kerroksen verran Die Hard -faneille tuttua koluttavaa. Taistelutanner päivittyy Nakatomin lisäksi Rambo: First Blood Part 2 -henkisillä Survival Camp -leireillä, joista voi bongailla palkintoihin oikeuttavia aiemmin kuolleiden sotilaiden tunnuslevyjä. Lisäksi lentokentällä voi vierailla samasta elokuvasta tutussa CIA Outpost -tukikohdassa.

Black Ops Cold Warin puolella operaattorivalikoimaan heitetään kasarikörmyt John McClane ja Rambo sekä baseball-maila ja AMP63-pistooli. Taisteluita päästään käymään kahdella uudella moninpelikartalla (Standoff, Duga), uutta zombisisältöä unohtamatta. Uusista pelimoodeista mainittakoon kasaritoiminnasta inspiraationsa saaneet Die Hardpoint, Rambo's Gun Game sekä Action Hero Moshpit.

Call of Duty: Black Ops Cold War ja Call of Duty: Warzone ovat kumpainenkin saatavilla PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.