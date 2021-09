Chris Pratt on Super Mario, Jack Black puolestaan Bowser – tulevan Super Mario -elokuvan hulppean nimekäs näyttelijäkaarti ja julkaisuajankohta julki

Viime yön Nintendo Direct -presentaatiossa julkistettiin tukku Nintendon Switch-konsolille julkaistavia pelejä, mutta myös asiaa tulevasta Super Mario -elokuvasta.

Nintendon ja Illumination-studion (Despicable Me, The Secret Life of Pets) yhteistyönä syntyvästä filmistä kertoi elokuvan tuotannossa tiukasti mukana oleva Marion isänä tunnettu Shigeru Miyamoto.

Animaatiofilmin kerrottiin saapuvan katsottavaksi ensi vuoden lopulla, Yhdysvalloissa päivämäärällä 21.12.2022. Ajankohdan lisäksi tuttujen hahmojen ääninäyttelijät paljastettiin ja kyseessä on hyvinkin nimekäs katras:

Mario - Chris Pratt (Jurassic World, The Tomorrow War)

(Jurassic World, The Tomorrow War) Peach - Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit, Split)

(The Queen's Gambit, Split) Luigi - Charlie Day (It's Always Sunny in Philadelphia)

(It's Always Sunny in Philadelphia) Bowser - Jack Black (School of Rock, Tenacious D in The Pick of Destiny)

(School of Rock, Tenacious D in The Pick of Destiny) Toad - Keegan Michael-Key (Key & Peele)

(Key & Peele) Donkey Kong - Seth Rogen (The Interview)

(The Interview) Kamek - Kevin Michael Richardson (Family Guy, All Hail King Julien)

(Family Guy, All Hail King Julien) Cranky Kong - Fred Armisen (Saturday Night Live, Big Mouth)

(Saturday Night Live, Big Mouth) Spike - Sebastian Maniscalco (The Irishman)

Peleissä Marion äänenä toiminut Charles Martinet on myös mukana useammassa vielä nimeämättömässä cameo-tyylisessä roolissa.