Selviytymiskoettelmus The Long Dark saa neljännen tarinaepisodinsa lokakuun alussa, vaivaiset pari vuotta edellisen jälkeen

The Long Dark -fanit saavat lisää pelattavaa heti lokakuun 6. päivä, kertoo kehittäjä Hinterland Games.

Pitkään odoteltu neljäs episodi Fury, Then Silence sisältää kehittäjänsä mukaan pelattavaa seitsemästä kymmeneen tuntia. Tarjolla on sen lisäksi tunteroinen elokuvallisia tarinapätkiä, nelisenkymmentä minuuttia uutta musiikkia ja tietysti ennen näkemättömiä alueita. Pidettyä selviytymisseikkailua on työstetty rauhalliseen tahtiin, nähtiinhän edellinen osio lähestulkoon parisen vuotta sitten. Ensimmäinen ja toinen episodi taasen julkaistiin 2017.

The Long Dark on saatavilla PC:lle, Switchille sekä PlayStation- ja Xbox-konsoleille.

