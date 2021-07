Chris Prattin tähdittämä aikamatkustelu taistelee vuoden huonoimman toimintaleffan tittelistä – arvostelussa The Tomorrow War -elokuva

Prime Videon typerässä tieteiselokuvassa ihmiset matkaavat tulevaisuuteen taistelemaan ihmiskunnan olemassaolosta.

Vuoden 2022 jalkapallon MM-kisat tullaan muistamaan FIFA:n korruption lisäksi koko maailman mullistavasta viestistä tulevaisuudesta. Ryhmä sotilaita ilmestyy keskelle qatarilaisnurmea katkaisten Brasilian varman – joskin hyvin epäaidon näköisen – maalipaikan. Joukko ilmoittaa suorassa lähetyksessä (kentällä on mahtava audiojärjestelmä, koska puhe kuuluu suoraan stadionin kaiuttimista kuin myös tv-lähetykseen), että 2050-luvulla brutaali avaruusrotu tappaa ihmiset sukupuuttoon, ellei asialle tehdä mitään ennen kohtalokasta hyökkäystä.

Kukaan ei tiedä mistä tai miten ihmisiä teurastavat hirvitykset pääsivät maapallolle, mutta yksi asia on varma: ihmisrotu tulee häviämään sodan. Alkaa globaali kilpavarustelu ja valmistuminen kohti huomisen sotaa. Valtiot keksivät myös lähettää siviilejä nykyajasta keskelle kaoottista taistelua ilman sen suurempia valmisteluja tai koulutusta. Osa ei ehdi edes vaihtaa taisteluvarusteita päälle. Jos kestät seitsemän päivää tulevaisuudessa, olet suorittanut palveluksesi ihmiskunnalle, ja ranneke käsivarressasi palauttaa sinut takaisin nykyaikaan nauttimaan jäljellä olevista pelon ilmapiirin vuosikymmenistä. En edes viitsi kommentoida kuinka tyhmä tämä strategia on.

Näinkö sitä asetta pidetään?

Minkäänlaista tiedonvaihtoa tulevaisuuden johtajien kanssa ei tunnuta harrastavan, sillä edes vihollisesta ei kerrota mitään sotajoukoille, jotteivat he pelästy. Ainoa kriteeri on, että aikahypyn tekevät eivät ole elossa enää 2050-luvulla, jotteivat he tapaa itseään ja saa aikaiseksi aika-avaruuden vääristymää. Yksi värvätyistä on James ”Dan” Forester (Chris Pratt), joka joutuu jättämään idyllisen perhe-elämänsä taakseen. Entinen sotilas tuntee aseet ja armeijan tavat, joten hän ottaa nopeasti suuremman roolin taistelussa aikaa vastaan. Apunaan tulevaisuudessa hänellä on Yvonne Strahovskin näyttelemä peloton tutkija, jonka sukunimi sattuu myös olemaan Forester. Mikä sattuma! The Huntissa haisemaan pistäneen Betty Gilpin rooliksi jää olla huolehtivainen vaimo, kun taas J. K. Simmons käy kuittaamassa palkkakuitin olemalla etäinen isä päähahmolle.

Kaikki tutkimustyö tehdään keskellä tulevaisuuden kaoosta, koska menneisyydessä olisi liian rauhallista.

Kuten moni elokuva, niin The Tomorrow War siirrettiin myös useampaan otteeseen pandemian takia. Loppujen lopuksi se päätyi Amazonin Prime Video -suoratoistopalveluun – huhujen mukaan 200 miljoonan dollarin hintalapulla. Suoratoistopalvelut elävät uudella sisällöllä, mutta on vaikea nähdä mistä Amazon maksoi. Lopputulos kärsii poukkoilevasta ohjauksesta, epäuskottavista näyttelijäsuorituksista ja ennen kaikkea umpisurkeasta käsikirjoituksesta. The Tomorrow Warissa ei ole Starship Troopersin poliittista satiiria, taikka Independence Day’n viihdearvoa. Absurdi, täysin typerä juoni saa katsojan kiemurtelemaan penkissään katsoessaan huumorihahmojen ja vakavasti otettavien draamakohtauksien risteämistä. Ylivoimaiset avaruusoliotkin kaatuvat ja hidastuvat usein sankarin loputtomien luotien edessä, halutessaan ne kuitenkin tuhoavat panssaroidut ajoneuvot kuin korttitalot.

Yli kaksituntinen The Tomorrow War saattaa olla yksi tämän vuoden surkeimmista toimintaelokuvista, joka aliarvioi katsojan täysin. Mukaan on mahdutettu muutamia sanaparsia tieteen tärkeydestä elämälle, joten maailmanlopun näkymän pystynee tulkitsemaan myös taisteluna ilmastomuutosta vastaan. Sanahelinää muuten surkeassa kokonaisuudessa. Olenkin viestintuojasi tulevaisuudesta, jätä tämä väliin.

The Tomorrow War on katsottavissa Prime Videosta 2.7. alkaen.