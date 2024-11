Fortniten Chapter 6 tuo mukanaan Godzillan ja Baymaxin – Japani-henkinen traileri luikahti julki ennen aikojaan

Fortniten kuudennesta kaudesta on saatu vahvistuksia pelissä nähdyn trailerin verran.

Aiemmat huhut Godzillasta osoittautuvat uutisen loppuun upotetun trailerin perusteella pitävän paikkansa, minkä lisäksi päästään temmeltämään Japani-henkisessä miljöössä samuraimiekkojen kera. Myös Disneyn Big Hero 6 -leffasta tuttu Baymax on mukana osana kuudennen chapterin Season Passia.

Fortniten aiempi kausi päättyy näyttävästi 30. marraskuuta Remix: The Finale -livetapahtumaan. Tuolloin esiintymässä ovat parinkymmenen minuutin ajan Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice sekä Juice WRLD. Ensiksi mainitulta kuullaan tapahtumassa myös kokonaan uusi single Another Part of Me, vieläpä itse Stingin kera.

Fortniten Chapter 6, Season 1 (Hunters) käynnistyy kaikilla alustoilla joulukuun 1. päivä.