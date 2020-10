Control: Ultimate Edition saapui yllättäen Switchille – pilven kautta pelattava versio tarjolla jo nyt

Muutama hetki sitten katsottavaksi tuotu Nintendo Direct Mini: Partner Showcase tarjosi suoranaisia yllätyksiä. Yksi niistä on kotimaisen Control: Ultimate Editionin saapuminen Switchille.

Kehuja kerännyt nimike tuodaan mobiilille konsolille Cloud Version -lisänimen kera. Peliä ei siis pelata suoraan Switchiltä, vaan se striimataan laitteelle nettiyhteyden yli.

Miten tämä toimii käytännössä, sen selviämistä ei jouduta odottamaan pitkään. Control: Ultimate Edition - Cloud Version on nimittäin ladattavissa jo nyt. Koska kyseessä on Ultimate Version, on nimikkeessä mukana The Foundation- ja AWE-lisäsisältöpaketit.

Kyseessä ei ole ensimmäinen Switchillä pelattava "pilviversio" muilla konsoleilla tutuista peleistä, sillä myös Assassin's Creed Odyssey että Resident Evil 7 ovat saaneet saman käsittelyn. Kumpikin näistä nimikkeistä on tosin tarjolla vain Japanissa.

