Kaikki eivät ottaneet Cyberpunk 2077:n uusinta myöhästymistä rauhallisesti – pelinkehittäjät saaneet tappouhkauksia

Uutisoimme eilen, että kiivaasti odotettu Cyberpunk 2077 -peli myöhästyy aiemmin ilmoitetusta julkaisupäivästään, vaikka pelin olikin jo julistettu olevan täysin valmis. Osalla pelaajista tämä asia on mennyt tunteisiin, mikäli pelintekijöiden vastaanottamista tappouhkauksista on mitään tulkittavissa.

Asia tulee ilmi nimikkeen suunnittelijana toimivan Andrzej Zawadzkin Twitter-viestistä.

"Ymmärrän, että olette vihaisia, pettyneitä ja haluatte ilmaista pettymyksenne siitä", Zawadskzki kirjoittaa viitaten pelin myöhästymiseen. "Tappouhkausten lähettämistä pelintekijöille ei voi kuitenkaan hyväksyä ja se on ainoastaan väärin. Me olemme ihmisiä kuten tekin."

Nimikkeen PC-, PlayStation 4-, Xbox One- ja Stadia-versiot julkaistaan eilisten tietojen mukaan 10.12. PlayStation 5 ja Xbox Series X pääsevät nimikkeen makuun myöhempänä ajankohtana. Lue myöhästymisestä ja sen syistä tarkemmin tästä uutisesta (klik).

I want to address one thing in regards of the @CyberpunkGame delay.

I understand you're feeling angry, disappointed and want to voice your opinion about it.

However, sending death threats to the developers is absolutely unacceptable and just wrong. We are people, just like you.

— Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) October 27, 2020