Crash Bandicoot 4: It’s About Timen Snow Way Out ja Dino Dash -tasot esitellään usealla pelikuvavideolla eri julkaisujen toimesta.

Videomateriaalissa tutustutaan myös pelattavaan Neo Cortexiin. Crash Bandicoot 4 on suoraa jatkoa Crash Bandicoot 3: Warpedille, joka julkaistiin noin 22 vuotta sitten.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time julkaistaan 2. lokakuuta PlayStation 4:llä ja Xbox Onella.

Katsasta pelikuvavideot alta.