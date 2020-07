Suikoden-veteraanit työstävät uutta roolipeliä – rahoitusapua haetaan Kickstarterista

Suikoden-luojat pakertavat uuden, Kickstarterissa rahoitettavan roolipelin parissa.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes on saanut taakseen Suikoden-käsikirjoittaja Yoshitaka Murayaman sekä myöskin samaisen sarjan parissa työskennelleet Junko Kawanon, Osamu Komutan sekä Junichi Murakamin. Nelikon tarkoituksena on luoda juuri sellainen peli, minkä he itse haluavat päästä tekemään. Suikoden-sarjasta otetaan vaikutteita ainakin sadan hahmon ja näiden toisistaan poikkeavien perspektiivien ja motiivien kautta.

Pelimekaanisesti luvassa on 2.5-ulotteista roolipelaamista kyllästettynä kuuden hengen vuoropohjaisilla taisteluilla. Hahmojakin on jo paljastettu useampia, näiden kuvia voi katsastaa uutisen lopun galleriasta ja Gematsun lähdelinkin takaa.

500 000 dollarin joukkorahoitusta haeskeleva Kickstarter-kampanja on tarkoitus saada linjoille heinäkuun 27. päivä. Peli nähdään ainakin PC:llä, mahdolliset konsoliversiot riippuvat joukkorahoituskampanjan kulusta.