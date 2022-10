Crash Bandicoot 4: It's About Time loikkii kohti Steamia – esitelläänkö jatko-osa joulukuun The Game Awards -tapahtumassa?

Crash Bandicoot 4: It's About Time nähdään pian Steamissa, minkä lisäksi Toys for Bob tuntuisi työstävän myös uutta peliä ikoniseen sarjaan.

Crash Bandicoot 4: It's About Time on ollut aiemmin saatavilla PC:lle vain Battle.netin kautta, mutta nyt sisällöntuottajille lähetetty pizzalaatikko paljastaa pelin loikkivan myös kohti Steamia. Julkaisuakaan ei tarvitse odotella enää järin kauaa moisen ajoittuessa lokakuun 18. päivälle.

Pieni yksityiskohta monenlaista sälää sisälleen kätkevässä pizzalaatikossa kiinnitti kuitenkin nopeasti esimerkiksi Canadian Guy Eh -tubettajan huomion. Pakkauksen kyljestä on bongattavissa lausahdus "Hungy for more? Try out our new Wumpa Pizza for $12,08!". Toden totta, päivämääräksi muutettuna 8. joulukuuta pidetään The Game Awards 2022 -tapahtuma – kenties uuden Crash-pelin siivittämänä?

Crash Bandicoot 4: It's About Time on saatavilla lisäksi Switchille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille. Peräti neljän tähden arvostelun voi lukaista täältä.