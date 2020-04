Cyberpunk 2077 -teemainen Xbox One -ohjain vilahti Amazonin listauksissa

Rouhean kaunis Cyberpunk 2077 Xbox One -ohjain oli hetken nähtävissä Amazonin myyntilistoilla.

Johnny Silverhand -tyylisen ohjaimen myyntipuheessa kehotettiin komeasti elämään palkkasoturielämää langattoman Xbox-ohjaimen - Cyberpunk 2077 Limited Editionin - kanssa. Hintatietoja tuotteelle ei sivulta löytynyt. Muun informaation kanssa julki lipsahtanut päivämäärä viittasi pelin alkuperäisen julkaisuajankohdan tienoille, joten ohjain lienee suunnitteilla paljastaa Cyberpunk 2077:n ilmestymisen yhteydessä.

CD Projekt Red tai Microsoft eivät ole kumpikaan maininneet asiasta julkisuudessa. Listaus katosi sittemmin Amazonista vähin äänin.

Aiemmin tänä vuonna julkistettiin Nvidian Cyberpunk 2077 -näytönohjain keltaisin teemavärein.

Cyberpunk 2077 on tarkoitus julkaista 17. syyskuuta 2020 PlayStation 4:lle, Xbox Onelle, PC:lle ja Google Stadialle. Se on myös kehitteillä PlayStation 5:lle sekä Xbox Series X:lle.

Amazon has a listing for a Cyberpunk 2077 Limited Edition Xbox One Controller, set to release May 4. Not live for pre-order yet https://t.co/XXxtjfdon2 pic.twitter.com/Rk0NnXmEVt

— Lbabinz 🇨🇦 (@Lbabinz) April 15, 2020