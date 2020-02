Nvidia julkaisi rajoitetun erän Cyberpunk 2077 -teemaisia näytönohjaimia

Nvidia on julkaissut Cyberpunk 2077 -teemaisen näytönohjaimen, GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Editionin.

Kyperpunk-henkisiä näytönohjaimia on saatavilla vain seitsemänkymmenenseitsemän kappaleen rajoitettu painos. Nvidia jakaa nämä yhteisölle osana Cyberpunk 2077 -mainoskampanjaa. Mahdollisuuden napata itselleen ja kaverilleen keltainen GeForce RTX saa uudelleentwiittaamalla Nvidian twiitin ja seuraamalla muutamaa muuta askelta.

Cyberpunk 2077 on The Witcher -pelisarjan kehittäjän ja julkaisijan CD Projekt Redin tänä syksynä ilmestyvä avoimeen pelimaailmaan sijoittuva toimintaseikkailu.

Introducing the GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.







We made 77 for our community.







Want one? Here's how:



1. RT this video.



2. Tag a gamer who is as excited as you about Cyberpunk 2077 in the replies with #RTXOn



3. If selected, you BOTH win these limited edition GPUs! pic.twitter.com/IG2BZZCZ6H

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) February 17, 2020