Cyberpunk 2077:ssa on olennaisia hahmoja, joita ei ole vielä edes esitelty

Cyberpunk 2077:n tehtäväsuunnittelija Philipp Weber kertoili pelin kumppanihahmoista eilisessä kyselytuokiossa.

"Itse asiassa on aika monta ihmistä, joiden kanssa voit pelata eri ​​tehtäviä ja jotka ovat tarinan kannalta erittäin tärkeitä, ja he tulevat myös kanssasi tiettyille tehtäville tai vain ajelulle'', kertoi Weber. ''Kuten Jackie, he tulevat olemaan erittäin tärkeitä. Niitä on paljon, ja melko tärkeitä, joita emme ole vielä esitelleet."

Pelaajan valinnat vaikuttavat siihen, millainen suhde hahmojen ja protagonistin välille kehkeytyy. "Teemme roolipelin, kaikki riippuu sinusta. Joskus saatat saada ystävän tai rakastajan – tai joskus vihollisen", Weber totesi.

Koko kyselytuokion voi katsoa alla olevasta upotuksesta. Mukana on mielenkiintoisia yksityiskohtia muun muassa Cyberpunk 2077:n roolipelielementeistä ja V:stä päähenkilönä.

