On jälleen aika uuden Nintendo Direct Mini Partner Showcasen.

Luvassa on jälleen todennäköisesti lisäinfoa tulevista peleistä ja kenties myös varmistuneita julkaisupäiviä. Täysin julkistamattomia projekteja Nintendo ei ole näissä tapahtumissa esitellyt, mutta toisaalta kerta se on ensimmäinenkin. Viime aikojen kuumimpia huhuja on ollut mahdollinen 4K-versio Switchistä.

Esitys alkaa torstaina 17.9. Suomen aikaa klo 17.