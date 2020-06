Destiny 2 saattaa palata MMORPG-juurilleen World of Warcraft -tyylisten ryhmittymien myötä

Destiny 2 on saanut osakseen kritiikkiä yhden aidon MMORPG-elementin eli vastakkaisten ryhmittymien puutteesta. Asiaan vaikuttaisi kuitenkin olevan tulossa muutos.

World of Warcraft on kasvanut MMORPG-ikoniksi (massiivinen monen pelaajan verkkoroolipeli) luomalla kaksi selkeää ryhmittymää, Alliance ja Horde, joista on valittava heti ensi hetkistä alkaen. Hyvä vastaan paha -asetelma on Destiny 2:n olennainen puute.

Bungie on kuitenkin hiljalleen vihjaillut siihen suuntaan, että Beyond Light -laajennus saattaa pyytää pelaajia valitsemaan lopullisesti puolet valon ja salaperäisen pimeyden välillä. Beyond Lightin traileri antoi jo jonkinlaista osviittaa vastapuolten kehittymisestä.

Beyond Lightissa vartijat tulevat saamaan mahdollisuuden hallita pimeyttä. Lisäksi vuonna 2022 julkaistavan ​​Destiny 2: Lightfallin on kerrottu olevan valon ja pimeyden ultimaattinen välienselvittely.

Destiny 2: Beyond Light -tunnuslause näyttää olevan "Go beyond Light, embrace Darkness", joka kehottaa menemään valon tuolle puolen ja omaksumaan pimeyden.

Destiny 2: Beyond Light ilmestyy 22. syyskuuta.