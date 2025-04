Bungien Marathon-räiskinnän julkaisupäivä paljastettiin ensimmäisessä pelikuvatrailerissa

Bungie on paljastanut Marathon-pelikuvaa ja lisää yksityiskohtia, mukaan lukien pelin julkaisupäivän.

Bungie on viimein julkistanut kauan tuloaan tehneen tiimipohjaisen Marathon-verkkoräiskinnän pelikuvaa. Samalla ilmoitettiin tarkka julkaisupäivä, joka on 23. syyskuuta 2025.

Marathon edustaa extraction shooter -peligenreä ja sen pääjujuna on taistella resursseista ja selviytymisestä Tau Ceti IV -nimisellä planeetalla jossain tulevaisuudessa. Pelaaja on palkkasoturi, joka on luopunut ihmismuodostaan biosynteettisen kuoren vuoksi. Pelaajat muodostavat kolmen hengen tiimit, jotka käyvät sotaa enintään 18 muuta pelaajaa vastaan jokaisella vyöhykkeellä.

Marathon julkaistaan syyskuun 23. päivänä PlayStation 5:lle, Xbox Seriesille ja PC:lle.

Lisää aiheesta: