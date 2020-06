David Beckham sijoittaa rahaansa ja aikaansa e-urheiluun

Lontoolainen e-urheilujärjestö Guild Esports (entinen The Lords Esports) aloittaa maailmanlaajuisen toimintansa.

Entinen ammattilaisjalkapalloilija David Beckham on sijoittanut järjestöön nousten Guild Esportsin toiseksi suurimmaksi osakkeenomistajaksi.

"Olemme rakentaneet kokeneen johtoryhmän ja olen ylpeä siitä, että David Beckham on tämän hankkeen yhteisomistaja", totesi toimitusjohtaja Carleton Curtis lausunnossaan. Curtisilla on e-urheilualan kokemusta Activision Blizzardilta ja Red Bullilta. Hän on yksi Overwatch Leaguen ja Call of Duty Leaguen vastaavista.

Guild Esports perustuu akatemiamalliin, joka etsii ja vaalii kykyjä ryhmien muodostamiseksi. Kilpailla aiotaan tunnetuissa peleissä, kuten Rocket League, EA Sports FIFA ja Fortnite.

"Koko urani ajan olen ollut tarpeeksi onnekas työskentelemään pelinsä huipulla olevien pelaajien kanssa ja olen nähnyt eturivistä sen intohimon ja omistautumisen, joka tarvitaan pelaamiseen tällä tasolla", kertoo Beckham ja jatkaa: "Olemme sitoutuneet vaalimaan ja kannustamaan nuorta lahjakkuutta akatemiajärjestelmämme kautta ja odotan innolla Guild Esports -tiimimme kasvussa auttamista."

Guild Esports kaavailee ensimmäisen ammattitiiminsä kilpailevan jo tämän vuoden syksyllä.