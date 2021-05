Disney+:n alkuperäissarja Loki sai uuden ensi-iltapäivän – pari päivää vähemmän odotusta

Disney+:n alkuperäissarja Lokin ensimmäinen jakso julkaistaan keskiviikkona 9. kesäkuuta. Uusia jaksoja lisätään palveluun viikottain.

Alun perin sarjan oli tarkoitus ilmestyä perjantaisin samalla tavalla kuin WandaVisionin ja The Falcon and the Winter Soldierien kohdalla toimittiin.

Marvelin rakastetun ja vihatun hahmon oma sarja keskittyy Avengers: Endgamen jälkeiseen aikaan. Pääosassa on tuttuun tapaan Tom Hiddleston. Ohjauksesta vastaa Kate Herron, Michael Waldronin toimiessa pääkäsikirjoittajana.