Tuleva Game of Thrones -sarja House of the Dragon esittelee päähahmojaan kuvissa

Tulevasta Game of Thrones -universumiin sijoittuvasta House of the Dragon -sarjasta julkaistiin ensimmäiset viralliset kuvat.

Kirjailija George R.R. Martinin Fire & Blood -teokseen pohjautuva House of the Dragon keskittyy Targaryenin suvun historiaan. Tapahtumat sijoittuvat 300 vuotta ennen Game of Thronesin verisiä taisteluita.

Hahmokaarti koostuu muun muassa prinsessa Rhaenyra Targaryenista (Emma D’Arcy), prinssi Daemon Targaryenista (Matt Smith) ja mahtavasta lordi Corlys Velaryonista (Steve Toussaint), joka tunnetaan myös nimellä Merikäärme. Kuninkaan Kouraa, Otto Hightoweria, esittää Rhys Ifans ja hänen Alicia-tytärtä Olivia Cooke.

Sarjan ensi-ilta tapahtuu vuoden 2022 aikana HBO:n suoratoistopalveluissa.

Olivia Cooke näyttelee Alicent Hightoweria ja Rhys Ifans hänen isäänsä, Otto Hightoweria.

Lordi Corlys Velaryonin roolissa nähdään Steve Toussaint.

Emma D’Arcy ja Matt Smith Targaryenin suvun hiusväreissä.