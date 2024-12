Donkey Kong Land III täydensi Game Boy -trilogian Nintendo Switch Online-verkkopalvelussa

Kaikki kolme Game Boyn klassista Donkey Kong Land -peliä ovat nyt saatavilla Switch Online -kirjastossa.

Donkey Kong Landin ja Donkey Kong Land II:n julkaisemisen jälkeen Nintendo on täydentänyt Game Boy -trilogian Switch Onlinessa lisäämällä siihen myös sarjan kolmannen pelin. Donkey Kong Land III perustuu edeltäjiensä tapaan SNES-vastineeseensa Donkey Kong Country 3:een, mutta sen tasosuunnittelu on erilainen. Täten kyseessä on käytännössä aivan erillinen oma pelinsä.

Donkey Kong Land III:lla on myös oma ainutlaatuinen juonensa. Donkey Kong Country 3:ssa Dixie Kong ja Kiddy Kong pelastivat Donkeyn ja Diddyn pohjoisesta kremisfääristä, mutta tällä kertaa kaksikko palaakin alueelle löytääkseen salaperäisen kadonneen maailman ennen kuin Donkey ja Diddy ehtivät ennen heitä.