Hartaasti odotettu Indiana Jones and the Great Circle sai uuden trailerin perjantaisen julkaisunsa kunniaksi

Indiana Jones and the Great Circlen julkaisu on jo aivan nurkan takana, siksipä linjoilla on myös uusi traileri.

Indiana Jones and the Great Circle vie ikonisen arkeologimme maapallon eri kolkkiin ja niitäpä nähdäänkin tällä uudenkarheall julkaisutrailerilla. Troy Bakerin tulkitsema Indy hallitsee niin pulmanratkonnan, hiiviskelyn kuin astetta aggressiivisemmankin lähestymistavan – näistäkin kaikista nähdään videolla vilauksia.

Indiana Jones and the Great Circlen kehittäjänä toimii Wolfenstein-peleistäkin tuttu ruotsalaisstudio MachineGames. Julkaisijana toimii tätä nykyä Microsoftin omistama Bethesda Softworks.

Indiana Jones and the Great Circle julkaistaan PC:lle, Xbox Series X|S:lle ja suoraan Game Passiin joulukuun 6. päivä. PlayStation 5 -versiota voi odotella saapuvaksi ensi vuonna.