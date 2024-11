Dragon Age: The Veilguard pudotti Call of Duty: Black Ops 6:n Steam-myyntilistan kärjestä

Dragon Age: The Veilguard nousi Steam-listojen kärkeen rikkoen samalla BioWaren samanaikaisten pelaajien ennätyksen.

Dragon Age: The Veilguard on noussut Steamin myydyimpien pelien listalle pudottaen Call of Duty: Black Ops 6:n ykköspaikalta. SteamDB:ssä on nähtävillä, että torstaina julkaistu EA:n ja BioWaren uusin peli saavutti 70414 samanaikaisen pelaajan huippulukeman ensimmäisen 24 tunnin aikana julkaisustaan. Sunnuntain aikana huippu oli roimat 89418 pelaajaa.

Täten The Veilguard on nyt myös BioWaren historian suosituin Steam-julkaisu, päihittäen aiemmin samaista kunniaa kantaneen Mass Effect Legendary Editionin (59817 pelaajan huippu).

