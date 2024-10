Suosittuun Outlast-kauhupelisarjaan pohjautuva elokuva työn alla

Outlast liittyy varsin ruuhkaisille pelielokuvamarkkinoille tulevalla leffasovituksellaan.

Alkuperäinen Outlast-peli julkaistiin vuonna 2013 ja jatko-osia on sittemmin julkaistu harvakseltaan – edellinen osa The Outlast Trials (arvostelu) näki päivänvalonsa viime vuonna. Elokuvasovitusta työstää Lionsgate Studios Roy Leen (IMDB) luotsaamana. Käsikirjoituksen raapustelee Red Barrelsin kehittämien pelienkin tarinoista vastannut J.T. Perry.

Varsinaisia yksityiskohtia ei ole vielä paljoa tiedossa, mutta Deadlinen mukaan projekti olisi tuotantoarvoiltaan Five Nights at Freddy's -hitin, Saw-leffojen ja Rennyn Harlinin ohjaaman The Strangers: Chapter 1:n tasoa.

Outlast-leffan julkaisuaikataulusta ei ole vielä tällä haavaa tietoa.

