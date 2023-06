Kovasti vaikuttaa siltä, että The Rock ei näyttele pääroolia tulevassa God of War -sarjassa

God of War -peleihin perustuva näytelty sarja saapuu aikanaan Amazon Prime -palveluun, tämä tiedetään. Sen sijaan lähes kaikki muu onkin vielä esiripun takana aina Kratos-pääroolin näyttelijästä lähtien. Nyt kuitenkin ainakin yksi näyttelijä voitaneen unohtaa spekulaatioista.

Tieto on peräisin Twitteristä, jossa God of War -pelien nokkamiehenä toimiva Cory Barlog vastasi äskettäin asiaa koskevaan twiittiin. Kyseinen viserrys väitti TMZ-sivoston tietojen perusteella, että The Rock -nimellä tutuksi tullutta Dwayne Johnsonia harkittaisiin vakavasti tulevan näytellyn sarjan pääosaan.

"En ole kirjaimellisesti koskaan kuullut tästä mitään", kuuluu Barlogin yksinkertainen vastaus asiaan. Ottaen huomioon, kuinka tiiviisti Barlog työskentelee sarjan parissa, tämä kommentti näyttäisi pistävän pisteen The Rockia koskevilla huhuille.

Alkuperäisen twiitin voi lukea alta. Uusin God of War -sarjan peli on God of War Ragnarök. Kyseisen seikkailun arvion voi lukea tämän linkin (klik) kautta.

i have literally never heard anything about this. — the fake cory balrog (@corybarlog) June 26, 2023

